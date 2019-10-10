صور صادمة.. وفاة 7 من أسرة واحدة في حادث مروع بالرياض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

صور صادمة.. وفاة 7 من أسرة واحدة في حادث مروع بالرياض

صور صادمة.. وفاة 7 من أسرة واحدة في حادث مروع بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع، وقع عصر اليوم الخميس، بين مركبتين على طريق “الرياض – تندحة” عن وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت حادث تصادم على طريق الرياض- تندحة، بين سيارتين، ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة 16.43 من عصر اليوم، توجهت 4 فرق إسعافية في زمن استجابة أربع دقائق، واتضح وجود ثلاث إصابات، وسبع حالات متوفاة من عائلة واحدة.

وأشار إلى أنه من ضمن الحالات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني، وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.

5d9f57b68b9825d9f57b42e3e25d9f57b526b9a

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انفجار إطار وانقلاب مركبة وإصابات على طريق المدينة السريع

انفجار إطار وانقلاب مركبة وإصابات على طريق المدينة السريع

العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل

العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل

حادث مروع.. تصادم سيارتين تقود إحداهما امرأة بالرياض (فيديو)

حادث مروع.. تصادم سيارتين تقود إحداهما امرأة بالرياض (فيديو)

صدمه سائق متعمداً.. تفاصيل إصابة مراقب مرور بجامعة الملك سعود (فيديو)

صدمه سائق متعمداً.. تفاصيل إصابة مراقب مرور بجامعة الملك سعود (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>