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تسمم 13 طالبة في «المذنب».. و«صحة القصيم» تُفعل خطة الطوارئ

تسمم 13 طالبة في «المذنب».. و«صحة القصيم» تُفعل خطة الطوارئ
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، اليوم الخميس، حالة تسمم جامعي لعدد 13 طالبة، وتم نقلهن إلى مستشفى المذنب على الفور.

وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمهن.

وأوضح المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب أنه “ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات”.

وأشار المحارب إلى أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر”.

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