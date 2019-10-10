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«مادة مخدرة» تباع أمام المدارس لطلاب الابتدائية.. و«مدير مدرسة» يحذر (فيديو)

«مادة مخدرة» تباع أمام المدارس لطلاب الابتدائية.. و«مدير مدرسة» يحذر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر مدير مدرسة أبي هريرة الابتدائية في “بيش”، يحيى جندلي، مقطع فيديو حذر خلاله أولياء أمور الطلاب من باعة متجولين يستهدفون الطلاب بمادة مخدرة (شمة) تدمج بمواد أخرى وتباع أمام المدرسة لطلاب الابتدائية.

وقال الجندلي  إن المدرسة صادرت عينات من المواد التي يبيعها الباعة أمام المدرسة، وبعد إخضاعهما للتحليل اتضح احتواؤها على مواد مخدرة تعرف باسم (الشمة السودانية)، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشارت المدرسة إلى أنها أبلغت الجهات المعنية بالحادثة لاتخاذ ما يلزم لحماية الطلاب من خطر الباعة الجائلين وهذه المواد الخطيرة.

 

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