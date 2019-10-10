تصرف سائق حافلة طالبات في «عنيزة» يكشف حرصه على سلامتهن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حرص سائق حافلة مدرسية على توصيل الطالبات إلى باب منازلهم.

وكان الفيديو المتداول أظهر السائق ويدعى رشيد الشحيتان، وهو يقوم بإنزال طالبة من “الإبتدائية 21 للبنات”، من الحافلة، والسير معها إلى باب منزلها، حتى دخلت المنزل، ثم عاد إلى حافلته ما استرعى انتباه الكثيرين، ولقى إعجاباً كبيراً منهم.

من جهتها قدمت إدارة تعليم عنيزة الشكر لسائق إحدى الحافلات المدرسية الابتدائية بعد أن أظهر مقطع فيديو متداول حرصه على سلامة الطالبات، مؤكدة أنها تعد تكريما له.