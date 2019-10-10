تصرف سائق حافلة طالبات في «عنيزة» يكشف حرصه على سلامتهن (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

تصرف سائق حافلة طالبات في «عنيزة» يكشف حرصه على سلامتهن (فيديو)

تصرف سائق حافلة طالبات في «عنيزة» يكشف حرصه على سلامتهن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حرص سائق حافلة مدرسية على توصيل الطالبات إلى باب منازلهم.

وكان الفيديو المتداول أظهر السائق ويدعى رشيد الشحيتان، وهو يقوم بإنزال طالبة من “الإبتدائية 21 للبنات”، من الحافلة، والسير معها إلى باب منزلها، حتى دخلت المنزل، ثم عاد إلى حافلته ما استرعى انتباه الكثيرين، ولقى إعجاباً كبيراً منهم.

من جهتها قدمت إدارة تعليم عنيزة الشكر لسائق إحدى الحافلات المدرسية الابتدائية بعد أن أظهر مقطع فيديو متداول حرصه على سلامة الطالبات، مؤكدة أنها تعد تكريما له.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سقوط «كيبل كهربائي» على حافلة طالبات بجازان.. والأهالي يتدخلون لإخلائها (صور)

سقوط «كيبل كهربائي» على حافلة طالبات بجازان.. والأهالي يتدخلون لإخلائها (صور)

فيديو متداول.. سائق في حالة «سُكر» يدهس شخصاً ويفر هارباً بكورنيش جدة

فيديو متداول.. سائق في حالة «سُكر» يدهس شخصاً ويفر هارباً بكورنيش جدة

ضبط قائد حافلة دهس طالبة أثناء نزولها

ضبط قائد حافلة دهس طالبة أثناء نزولها

كاد يتعرض للدهس.. سقوط طالب تعلّق بحافلة نقل مدرسي وسط الطريق (فيديو)

كاد يتعرض للدهس.. سقوط طالب تعلّق بحافلة نقل مدرسي وسط الطريق (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>