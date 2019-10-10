رؤساء أركان مجلس التعاون يناقشون تعزيز التكامل الدفاعي بمسقط

تواصل – واس:

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون في مدينة مسقط بسلطنة عمان اليوم، بمشاركة معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة، و الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.

وفي مستهل أعمال الاجتماع ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني كلمة رحب من خلالها بالمشاركين ونقل لهم تحيات معالي الوزير المسؤل عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي , مبيناً أن هذه الاجتماعات تعمل دائما على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، معربا عن شكره لجميع المشاركين في هذا الاجتماع.

فيما أكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية،أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا،يأتي لوضع المزيد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وخاصة بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، موجهاً الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان على جهودهم ودعمهم الدائم والمستمر لمنجزات العمل العسكري الخليجي المشترك.