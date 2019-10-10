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مركز سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات الدراسة على أبناء اللاجئين السوريين (صور)

مركز سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات الدراسة على أبناء اللاجئين السوريين (صور)
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تواصل – واس:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد الأردنية.

وجرى توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 1,115 طالبًا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين. واحتوت الحقيبة المدرسية الواحدة على جميع مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية.

يذكر أن المركز يولي الجانب التعليمي لأبناء اللاجئين السوريين الاهتمام الكبير، وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس عليهم، وتُعد سبباً رئيسياً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي لهم.

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