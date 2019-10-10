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«العمل»: مهلة شهر لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنشاطها الفعلي

«العمل»: مهلة شهر لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنشاطها الفعلي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ‏أن الوزارة بدأت تطبيق خطتها لتصحيح أنشطة المنشآت غير ‏المطابقة لنشاطها الفعلي، مضيفا أنه في حال عدم الاستجابة ‏سيتم إيقاف الخدمات، وتطبيق لائحة المخالفات، معطيًا مهلة ‏تصحيحية لمدة شهر‎.

وأكدت الوزارة، أنها تهدف من وراء هذه الخطة لتصحيح ‏عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل، ‏وتنظيمه، ليكون أكثر قابلية واستجابة لبرامج التوطين، كون أن ‏معدلات التوطين تختلف باختلاف نشاط المنشأة‎.‎

ودعت “العمل” أصحاب المنشآت، إلى البدء في تحديث ‏سجلاتهم لدى وزارة التجارة والاستثمار، وتحري الدقة عند ‏تسجيل أنشطة منشآتهم، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في ‏وزارة العمل، بحيث يتوافق مع أنشطتهم الفعلية، كي لا ‏يتعرضوا للمساءلة‎.‎

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد شرعت -بالتنسيق ‏والتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة- في تنفيذ خطتها ‏الرامية لإلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها التجارية بما ‏يتوافق مع نشاطها الفعلي‎.‎

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