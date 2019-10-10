فوائد مدهشة لـ«الخل الأبيض».. تعرّف عليها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

فوائد مدهشة لـ«الخل الأبيض».. تعرّف عليها

فوائد مدهشة لـ«الخل الأبيض».. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

الخل الأبيض عنصر أساسي من عناصر المطبخ العصري، بسبب استعمالاته الكثيرة والمفيدة، كما أنه واحد من الموادّ ذات الاستخدامات المزدوجة، التي قد لا تخطر على بال كثيرين.

فالخل الأبيض يتكون بشكل أساسي من حمض الخليك، ويُعتبر من أقدم المنتجات المعروفة منذ آلاف السنين، وهو أفضل أنواع الخل على الإطلاق وأكثرها نقاوة.

وأثبتت الدراسات الحديثة -بحسب “سكاي نيوز عربية”- الكثيرَ من الفوائد الصحية للخل بكافة أنواعه؛ مثل الخل الأبيض، وخل التفاح، وخل التمر، وخل العنب الأحمر، وخل العنب الأبيض، وخل جوز الهند، وخل الأرز وغيرها.

وللخل الأبيض فوائد عدة ومهمة؛ فهو يُعد مطهّرًا رائعًا؛ إذ يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والأسطح والمكاتب والأرضيات وتطهيرها والقضاء على الروائح الكريهة والجراثيم.

كما أن الخلل الأبيض يُعد عنصرًا فعّالًا في إزالة البقع من الملابس، مثل بقع الحبر والعرق والعلكة والشمع، كما يساعد في التخلص من رائحة الصرف الصحي والدخان والتبغ.

وفي المطبخ، يمكن للخل أن يقوم بدور هام، مثل قتل الميكروبات في الخضراوات والفواكه الطازجة عند غسلها بالماء المضاف إليه الخل، كما أنه يزيل الترسبات الجيرية عن الأواني، ويعمل على تلميع الأواني الفضية والنحاسية، ويساعد في التخلص من الحشرات المزعجة، مثل النمل.

وتطرد رائحة الخل الأبيض النفاذة القطط والكلاب، كما أنه يساهم في تخفيف ألم لدغات الحشرات، ويمنع تهيج الجلد ويساعد في علاج الطفح الجلدي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>