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جامعة الملك سعود تنظم الندوة العلمية «صحيح البخاري والقراءات المعاصرة»

جامعة الملك سعود تنظم الندوة العلمية «صحيح البخاري والقراءات المعاصرة»
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تواصل – واس:

يرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين, الندوة العلمية (صحيح البخاري والقراءات المعاصرة: أنواعها, ومناهجها, ومصادرها) التي تنظمها كلية التربية ممثلة بقسم الدراسات الإسلامية مسار السنة وعلومها, وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس.

وتهدف الندوة التي يشارك فيها عدد من أصحاب المعالي وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية, ونخبة من الباحثين, إلى إبراز منزلة كتاب “صحيح البخاري” ومكانته من كتب الحديث النبوي الشريف, والعناية بتأطير المعايير المنهجية للتعامل مع ذلك الكتاب, بالإضافة إلى التعرّف على أهم مناهج القراءات والدراسات المعاصرة لصحيح البخاري, وتقييمها.

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