سفارة المملكة باليابان تحذر من إعصار «هاجيبس».. الأقوى بالعالم

تواصل – الرياض:

وجهت سفارة المملكة في اليابان تحذيراً للمواطنين السعوديين الموجودين هناك من إعصار “Hagibis”، مطالبةً الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة.

جاء ذلك عبر حساب السفارة في موقع “تويتر”، إذ قالت: نظراً للتحذيرات من إعصار #Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على: 09055833862 و0335895242 متمنية السلامة للجميع.

ويعد إعصار Hagibis من أقوى الأعاصير الموجودة حالياً على وجه الأرض، ويصنف إعصاراً من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.