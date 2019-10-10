«مكيف» يتسبب في وفاة امرأة داخل منزلها بتبوك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

«مكيف» يتسبب في وفاة امرأة داخل منزلها بتبوك

«مكيف» يتسبب في وفاة امرأة داخل منزلها بتبوك
0

 

تواصل – تبوك:

لقيت امرأة في العقد الثالث من العمر مصرعها اختناقًا بسبب حريق في حي المنتزه بتبوك.

وقال شاهد عيان من الجيران: إنه وجد رائحة احتراق، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره ‏يحترق، وصاحب المنزل في المسجد‎.‎

وأضاف: فشلت محاولات كسر الباب، وذهبنا لاستدعاء صاحب المنزل من ‏المسجد، حتى وصلت فرقة الدفاع المدني وقامت بكسر الباب، وإخراج المرأة التي فارقت الحياة بسبب الاختناق، وفقًا لـ”عكاظ”.‎

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة تبوك، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن نشوب ‏حريق في أحد المنازل في حي المنتزه، وتمت السيطرة عليه، إلا أن المرأة فارقت الحياة، ‏مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تظهر حدوث تماس كهربائي بالمكيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إخلاء معلمات وطالبات مدرسة بالمخواة بسبب «تماس كهربائي»

إخلاء معلمات وطالبات مدرسة بالمخواة بسبب «تماس كهربائي»

حادث مأساوي في الرياض.. وفاة عائلة بالكامل بسبب «عُطل مكيّف»

حادث مأساوي في الرياض.. وفاة عائلة بالكامل بسبب «عُطل مكيّف»

الباحة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة إثر اصطدام سيارة بجمل سائب

الباحة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة إثر اصطدام سيارة بجمل سائب

«تماس كهربائي» في مدرسة بالمجاردة.. تصرف المعلمات أنقذ الموقف

«تماس كهربائي» في مدرسة بالمجاردة.. تصرف المعلمات أنقذ الموقف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>