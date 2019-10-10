«مكيف» يتسبب في وفاة امرأة داخل منزلها بتبوك

تواصل – تبوك:

لقيت امرأة في العقد الثالث من العمر مصرعها اختناقًا بسبب حريق في حي المنتزه بتبوك.

وقال شاهد عيان من الجيران: إنه وجد رائحة احتراق، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره ‏يحترق، وصاحب المنزل في المسجد‎.‎

وأضاف: فشلت محاولات كسر الباب، وذهبنا لاستدعاء صاحب المنزل من ‏المسجد، حتى وصلت فرقة الدفاع المدني وقامت بكسر الباب، وإخراج المرأة التي فارقت الحياة بسبب الاختناق، وفقًا لـ”عكاظ”.‎

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة تبوك، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن نشوب ‏حريق في أحد المنازل في حي المنتزه، وتمت السيطرة عليه، إلا أن المرأة فارقت الحياة، ‏مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تظهر حدوث تماس كهربائي بالمكيف.