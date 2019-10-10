«مكيف» يتسبب في وفاة امرأة داخل منزلها بتبوك

تواصل – تبوك:
لقيت امرأة في العقد الثالث من العمر مصرعها اختناقًا بسبب حريق في حي المنتزه بتبوك.
وقال شاهد عيان من الجيران: إنه وجد رائحة احتراق، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره يحترق، وصاحب المنزل في المسجد.
وأضاف: فشلت محاولات كسر الباب، وذهبنا لاستدعاء صاحب المنزل من المسجد، حتى وصلت فرقة الدفاع المدني وقامت بكسر الباب، وإخراج المرأة التي فارقت الحياة بسبب الاختناق، وفقًا لـ”عكاظ”.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة تبوك، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن نشوب حريق في أحد المنازل في حي المنتزه، وتمت السيطرة عليه، إلا أن المرأة فارقت الحياة، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تظهر حدوث تماس كهربائي بالمكيف.