الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا.. تحدي بمقابل مادي

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

0
“فكِّر قبل أن تسأل!”
ناصر بن عبدالله الحميدي

يوماً ما قد تكون الأمين العام والرئيس الفخري لجمعية مفكري الحارة فأرجو منك نقل الحكمة التي تقول: “فكّر قبل أن تتكلم أو تتصرف”، فإن هناك كثيراً من الناس لا يفكرون!

خذ مثلاً، كنت في رحلةٍ بالطائرة، وكانت متجهةً من جدة إلى الدمام، فعندما دخلت الطائرة مبكراً، وكانت الطائرة هادئةً تماماً وشبه فارغة، وإذا بأحد معارفي قد جلس بجانبي فسلم، وابتسم وفجأةً قال: “ناصر، وين رايح؟! ” بالله عليكم ما هذا السؤال؟! ليت السؤال كان مثلاً بقاعة المطار لكن تخيل معي أن السؤال أتى داخل الطائرة المتجهة إلى الدمام!

إنّ هذا الشخص مثال مناسب جداً لمن يتكلم قبل أن يفكر، ويا ترى كم رأينا هذا المثال البسيط جلياً في حياتنا وبصور مختلفة عند الكثير ممن يتصرف أو يتكلم بدون أن يفكر!

ولكني قد وجدت هذه العلة أيضاً في قديم التاريخ، فهناك قصة كلما أقرأها تنتهي بي إلى الضحك الشديد، تقول القصة: شاهد أحد الولاة حماراً مربوطاً إلى حجر رحى طاحونة، فهو يدور بها لتطحن الحَبّ، وانتبه أن هناك جرساً مربوطاً برقبة الحمار، فأحضر صاحبَ الحمارِ كي يسأله عن أمر هذا الجرس، فأجاب الرجل: “قد أكون بعيداً عن الحمار وقت عمله، فإذا لم أسمع الجرس علمت أنه توقف عن الدوران والعمل” ،  فقال الوالي: “حسناً، وماذا لو توقف الحمار، وبدأ يحرك رأسه بدل الدوران؟”، فرد الرجل : “أكرمك الله يا سيدي، فلو خطرت هذه الفكرة في باله فلن يكون حماراً، بل سيكون والي المدينة!”

ختاماً .. إنّ السؤال من حق أي إنسان، ولكن قبل أن تسأل: فكر! .. فكر مرةً قبل أن تعطي، وفكر مرتين قبل أن تقبل، وألف مرةٍ قبل أن تسأل فدعونا دوماً نفكر قبل أن نتصرف أو نسأل حتى لا نقعَ فيما وقع فيه والي المدينة -أكرمه الله-.

ناصر بن عبدالله الحميدي
‏@dr_nasser2021

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الحنين إلى الماضي

الحنين إلى الماضي

كلمات غيرتني

كلمات غيرتني

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

وطني قطعة من الجنّة

وطني قطعة من الجنّة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>