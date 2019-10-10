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تعرّف على أسباب آلام المفاصل وطرق العلاج

تعرّف على أسباب آلام المفاصل وطرق العلاج
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تواصل – وكالات:

يعاني كثير من الأشخاص حول العالم من آلام المفاصل، ومن المحتمل أن يكون سبب هذه الآلام عابراً وقد يكون خطيراً.

ونشر موقع “ويب طب”، أبرز 6 أسباب لآلام المفاصل وطرق العلاج، وهي:

1- رد فعل ناتج عن دواء معين: فعلى الرغم من أن بعض الأدوية والمضادات الحيوية وظيفتها علاج هذه الآلام، لكن قد يكون لبعضها ردود فعل ومضاعفات سيئة.

ولا تظهر هذه المضاعفات في المفاصل وحسب بل تميل للظهور في أجزاء أخرى من الجسم، كطفح جلدي واحمرار في الأعين وتهيج في الجهاز الهضمي، وللتغلب على الآلام في هذه الحالة لا بد من استشارة الطبيب على الفور.

2- النقرس: يسبب النقرس نوبات آلام حادة وبالأخص أصابع القدم، وربما يظهر في أماكن أخرى مثل الكاحل والركب، وتحدث الإصـابة به نتيجة تراكم حمض اليوريك.

3- الساركويد: يصـيب هذا المرض الجهاز المناعي بالخلل، فتبدأ الأجسام المضادة بالتجمع في أجزاء مختلفة من الجسم مُسببة أعراضاً كالحمى والتعب وضيق التنفس، وهناك نوع يهاجم المفاصل بشراسة ويسبب ألماً شديداً تحديداً في فصل الربيع، وتتحسن حالة المريض بعد عدة أشهر وقد يختفي المرض بالأدوية المناسبة.

4- مرض لايم: قد يصـاب الشخص بهذا المرض من قرصة حشرة القرادة، وقد لا يشعر به ولا تظهر عليه أعراض واضحة، وإذا لم يتم التشخيص قد يتفشى الالتهاب بشكل حاد في الجسم خلال أسابيع، وتشمل أعراض المرض ألماً في الرأس وحمى وألماً في المفاصل، وقد تستمر حتى فترة طويلة بعد العلاج في الحالات المزمنة.

5- الألم العضلي الليفي: تصـاب به النساء غالباً أكثر من الرجال، وقد يحدث نتيجة الشعور بالتوتر، حيث يرسل الجهاز العصبي إشارات الألم لكل أنحاء الجسم، ومن الممكن أن يبالغ الدماغ في رد فعله تجاه أمور عادية كالروائح والأصوات.

6- سرطان العظام: وجود الورم الخبيث قرب المفصل والضغط عليه يسبب ألماً، وتزداد حدته في ساعات الليل أو خلال فترات النشاط البدني، ولكن تجدر الإشارة إلى أن احتمالية أن يكون سبب آلام المفاصل هو سرطان العظام احتمالاً ضئيلاً، حيث إن هذا النوع من السرطانات الأقل انتشاراً من الأنواع الأخرى.

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