استئناف رحلات قطار الحرمين الشهر المقبل عبر مسار مؤقت

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر أن ائتلاف الراجحي والعراب، سينهي أعمال المسار الجديد لقطار الحرمين قريباً، لاستئناف الرحلات بين جدة ومكة دون الحاجة لدخول القطار إلى محطة السليمانية مؤقتاً.

وقالت المصادر – وفقا لـ«عكاظ» – إن المسار سيكون بطول 1.5 كلم، إذ تم تنفيذ الأعمال المدنية للبنية التحتية، وعمل الحماية الكاملة للمسار من أجل السلامة العامة، فيما يتواصل العمل على مدار الساعة لمدة أسبوع، قبل أن تتولى شركات إسبانية تمديد القضبان وتثبيتها على المخدات إلى جانب عمل الفحص والشبكة الكهربائية للقطار، ليتم استئناف الرحلات في نوفمبر القادم، مبينة أن المسار ربما يُبقى عليه احتياطيا للطوارئ بعد انتهاء أعمال صيانة محطة السليمانية.