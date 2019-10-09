قبيل إيداع الدفعة الجديدة.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن «الآيبان البنكي»

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، عن خطوات تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، وآلية استلام الدعم بعد تغيير الآيبان، وذلك قبل دقائق قليلة من إيداع الدعم المستحق للدفعة الـ23.

وقال “حساب المواطن” في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء: “بإمكان المستفيد تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية ( تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي).

وأضاف البرنامج أنه “يشترط أن يكون الآيبان مرتبط باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “إذا غيرت الآيبان الخاص بي (علما أنه نفس البنك لكن حساب آخر تابع) هل يتم التأخير في صرف أحد الأشهر؟”.

ويترقب المستفيدون من دعم البرنامج بدء إيداع الدفعة الجديدة رقم 23 المتسحقة عن شهر أكتوبر 2019.