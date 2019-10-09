موقف بطولي.. موظف بالنقل ينقذ مواطناً احتجزته سيول جازان (فيديو)

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بادر محمود بن ناجع المالكي، موظف في الإدارة العامة لوزارة النقل بفرع منطقة جازان، لإنقاذ مواطن داخل أحد السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في منطقة جازان.

وتمكن الموظف من إنقاذ سائقها من الغرق قبل أن تجرفها السيول، في موقف بطولي فيما تم تكريمه من قبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بمكتبه اليوم الأربعاء.

وثمن الوزير موقف المالكي وإخلاصه في عمله، مقدما شكره الجزيل ومؤكدا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

حضر التكريم نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.