موقف بطولي.. موظف بالنقل ينقذ مواطناً احتجزته سيول جازان (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

موقف بطولي.. موظف بالنقل ينقذ مواطناً احتجزته سيول جازان (فيديو)

موقف بطولي.. موظف بالنقل ينقذ مواطناً احتجزته سيول جازان (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

بادر محمود بن ناجع المالكي، موظف في الإدارة العامة لوزارة النقل بفرع منطقة جازان، لإنقاذ مواطن داخل أحد السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في منطقة جازان.

وتمكن الموظف من إنقاذ سائقها من الغرق قبل أن تجرفها السيول، في موقف بطولي فيما تم تكريمه من قبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بمكتبه اليوم الأربعاء.

وثمن الوزير موقف المالكي وإخلاصه في عمله، مقدما شكره الجزيل ومؤكدا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

حضر التكريم نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. كيف تصرف حراس مدرسة لفك احتجاز طالبات ومعلمة؟

شاهد.. كيف تصرف حراس مدرسة لفك احتجاز طالبات ومعلمة؟

جولة من الرياض إلى الطائف براً.. نائب وزير النقل يتفقد جودة الطريق والخدمات (صور)

جولة من الرياض إلى الطائف براً.. نائب وزير النقل يتفقد جودة الطريق والخدمات (صور)

فيديو .. جريان «شعيب وراط» في سدير

فيديو .. جريان «شعيب وراط» في سدير

مواطن يشتكي للوزير من الانقطاع المتكرر للمياه بجازان.. وهكذا كان الرد

مواطن يشتكي للوزير من الانقطاع المتكرر للمياه بجازان.. وهكذا كان الرد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>