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وفاة وإصابة 4 أشخاص في اصطدام مركبة بعمود إنارة بمكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع وقع فجر اليوم إثر انحراف مركبة وارتطامها بعمود إنارة في إشارة الحسينية، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث، وأسعفت المصابين ونقلتهم إلى أقرب مستشفى، فيما أودع الأموات ثلاجة مستشفى النور، وبدأ مرور العاصمة المقدسة التحقيق في أسباب الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت، في الساعة ٢:٤٠ من فجر اليوم الأربعاء بلاغاً من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في إشارة الحسينية، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي.

وأوضح بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين خطيرتين، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.

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