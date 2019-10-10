بالذخيرة الحية.. القوات البحرية تواصل مناورات التمرين المختلط «جسر 20» (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

بالذخيرة الحية.. القوات البحرية تواصل مناورات التمرين المختلط «جسر 20» (صور)

بالذخيرة الحية.. القوات البحرية تواصل مناورات التمرين المختلط «جسر 20» (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط (جسر – 20) والمسنود (أمواج -4) المتزامنين الذي بدأ (الأحد) الماضي في مياه الخليج العربي، بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وسلاح البحرية البحريني.

وقال قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم البلوي، إن القوات المشاركة نفذت عدداً من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية وحماية القوافل أثناء العبور.

ويستهدف التمرين التصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلـحة.

كما نفذت وحدات من القوات المشاركة تمرينات الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

يشار إلى أن جميع العناصر المشاركة في التدريب مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها بما يسهم في نجاح التمرين وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

80abaa24-a68f-40ed-9de9-54136545b90eeda10fa8-d94c-4e8a-80fc-5608d43792332f38c233-5bab-4877-827b-4a2ac2ac12e748ae0126-9a69-44cd-9024-b328d1c5c9028ffb9a35-c325-4813-a0cd-3e10613cde45

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القوات البحرية الملكية تعلن فتح باب القبول على وظائف في 5 مدن

القوات البحرية الملكية تعلن فتح باب القبول على وظائف في 5 مدن

«القوات البحرية» تفتح باب القبول في دورة معهد الدراسات الفنية

«القوات البحرية» تفتح باب القبول في دورة معهد الدراسات الفنية

وظائف شاغرة للمواطنين بالقوات البحرية الملكية

وظائف شاغرة للمواطنين بالقوات البحرية الملكية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>