بالذخيرة الحية.. القوات البحرية تواصل مناورات التمرين المختلط «جسر 20» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط (جسر – 20) والمسنود (أمواج -4) المتزامنين الذي بدأ (الأحد) الماضي في مياه الخليج العربي، بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وسلاح البحرية البحريني.

وقال قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم البلوي، إن القوات المشاركة نفذت عدداً من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية وحماية القوافل أثناء العبور.

ويستهدف التمرين التصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلـحة.

كما نفذت وحدات من القوات المشاركة تمرينات الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

يشار إلى أن جميع العناصر المشاركة في التدريب مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها بما يسهم في نجاح التمرين وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.