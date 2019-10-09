الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
0

تواصل – وكالات:

قضت محكمة النقض التونسية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد قبول النقض الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.

وقال كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القروي، إن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا بدون إحالة والإفراج فورا عنه دون ابقائه بالسجن.

وكان “القروي” أوقف في 23 أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وكان قاضي التحقيق قرر في يوليو تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية أعلنت أن إعادة الانتخابات ستجري في 13 أكتوبر الجاري، ويتنافس فيها كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفارة المملكة في تونس تستقبل «التوأم السيامي» قادماً من ليبيا

سفارة المملكة في تونس تستقبل «التوأم السيامي» قادماً من ليبيا

تونس.. «المرشح السجين» يستبق نتائج الانتخابات ويعلن فوز حزبه

تونس.. «المرشح السجين» يستبق نتائج الانتخابات ويعلن فوز حزبه

وفاة رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي

وفاة رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي

التونسيون ينتخبون رئيسهم اليوم

التونسيون ينتخبون رئيسهم اليوم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>