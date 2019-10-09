تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

تواصل – وكالات:

قضت محكمة النقض التونسية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد قبول النقض الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.

وقال كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القروي، إن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا بدون إحالة والإفراج فورا عنه دون ابقائه بالسجن.

وكان “القروي” أوقف في 23 أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وكان قاضي التحقيق قرر في يوليو تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية أعلنت أن إعادة الانتخابات ستجري في 13 أكتوبر الجاري، ويتنافس فيها كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي.