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أول تعليق من «تويتر» بعد استخدام بيانات العملاء لأغراض دعائية

أول تعليق من «تويتر» بعد استخدام بيانات العملاء لأغراض دعائية
صورة تعبيرية
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تواصل – وكالات:

أعتذرت شركة تويتر، أمس الثلاثاء، لعملائها بسبب استخدامها “عن غير قصد” أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية، حسب وصفها.

وقالت الشركة في بيان لها “اكتشفنا أخيراً أنه عندما قدمتم عناوين بريدكم الإلكتروني، أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما استخدمت هذه البيانات عن غير قصد، لأغراض الدعاية”.

وأضافت “كان هذا خطأً ونعتذر عنه” مضيفة “لا يمكن تحديد على وجه التأكيد عدد الذين تأثروا” بذلك.

وشددت الشركة على أنها لم تُشارك أي بيانات خارجياً مع الغير، وعلى حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر الماضي.

وتابعت شركة “تويتر” بقولها “آسفون للغاية لهذا واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأً من هذا القبيل مرة أخرى”.

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