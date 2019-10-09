أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي (فيديو)

تواصل – الرياض:

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم ، اليوم الأربعاء ، خلال لقاءه رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض ، استعرض نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء التي جاءت بتوجيه من سموه للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها، كما عرض رئيس المجلس كتيبات “عين المواطن”، والحملة التوعوية (معاً نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين، إضافة إلى تقديم كتيب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019

واستعرض اللقاء تقريراً عن ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين حول ذلك.

وقدم رئيس المجلس البلدي بمدينة الرياض الأستاذ خالد العريدي تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلا من التحضير والتنسيق بين الجانبين، حيث تهدف الحملة إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة للترميم أو الإصلاح ضمن إمكانيات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع سمو أمير منطقة الرياض على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض، كما دشن سموه الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة توجيهية شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التواصل الفعال مع المواطنين قائلاً: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، وإن الأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وثمّن سموه دور حملة شوارع الرياض التي تتم بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا على متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون التنموية المكلف الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العريفي.