وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام من مجهولي الأبوين، عن تفاصيل تسلمها بصورة رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الثلاثاء) طفلةً رضيعة وجدها مواطن أمام منزله في مدينة الرياض.

وقالت جمعية الوداد لرعاية الأيتام، في بيان لها، إن الطفلة التي عثر عليها في تاريخ 19 سبتمبر 2019م موجودة حالياً في دار الإيواء المؤقت التابعة للجمعية.

وأوضحت الجمعية، أنها تعمل في الوقت الحالي على اختيار أسرة مؤهلة وتنطبق عليها شروط الاحتضان لمنحها حق حضانة الطفلة وتقديم الرعاية الآمنة لها.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة عثور مواطن على الطفلة، وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت الموضوع منذ ذلك الحين باهتمام مع الجهات ذات العلاقة.