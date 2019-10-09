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بالشراكة مع «تحفيظ الجبيل».. إنشاء مركز عيد المسحل القرآني لجميع الأعمار 

بالشراكة مع «تحفيظ الجبيل».. إنشاء مركز عيد المسحل القرآني لجميع الأعمار 
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، اليوم الأربعاء، عقد شراكة مع أبناء عيد المسحل على إقامة (مركز عيد المسحل القرآني) رحمه الله.

ووقع الاتفاقية مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر والاستاذ محمد عيد المسحل، وتهدف الشراكة إلى تعليم كتاب الله وتخريج الحفاظ لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تأهيل أئمة مساجد وقدوات صالحة في المجتمع.

من جانبه شكر فضيلة الشيخ الجبر أبناء عيد المسحل على مبادرتهم لإنشاء هذا المركز القرآني، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسنات والديهم إلى يوم القيامة.

وأكد الجبر أن المشاركة المجتمعية تشكل التكامل لخدمة المجتمع وتسهم في إنجاح الكثير من البرامج، بما يحقق الأمن الفكري وتهذيب السلوك لأبنائنا وبناتنا وحمايتهم من الفتن.

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