إطلاق اسم اللواء «الفغم» على أحد شوارع الرياض

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وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في بيان لها، إن ذلك يأتي استجابة لما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، تقديرا لجهود اللواء الفغم في خدمة القيادة والوطن.

الجدير بالذكر أن اللواء الفغم كان قد استشهد قبل أيام، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تواجده في منزل أحد أصدقائه، وتمت الصلاة عليه في المسجد الحرام ودفنه في مقبرة شهداء الحرم.