«الأراضي البيضاء»: تطوير «مليون متر مربع» من قِبل مالكها.. توفر 1700 قطعة سكنية

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الإسكان، أن أرضاً بمساحة مليون متر مربع خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء جرى تطويرها من قبل مالكها، ويتوقع أن توفر 1700 قطعة أرض سكنية.

وأوضح برنامج الأراضي البيضاء أن العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم جرى تطويرها خلال الفترة الماضية، ما يؤكد أن البرنامج يحقق أهدافه المنشودة.

وأوضح أن الأرض التي ينهي مالكها تطويرها بإنجاز المخطط نهائياً أو من خلال بنائها خلال عام من صدور أمر السداد عليها، لا تطبق عليها الرسوم، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والحد من الاحتكار.

يذكر أن المرحلة المطبقة حاليا من برنامج الرسوم البيضاء تعنى بالأراضي الخام الواقعة داخل النطاق العمراني بعدد من المدن، والتي تصل إلى 10 آلاف متر مربع فأكثر، حيث تُفرض عليها رسوم لحين إنجاز تطويرها.