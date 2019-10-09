رئيس «أرامكو» يكشف عن التاريخ النهائي لاستعادة الطاقة الإنتاجية بشكل كامل

تواصل – وكالات:

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وفي سياق أخر، قال أمين الناصر في مؤتمر النفط والمال اليوم الأربعاء إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين ليس لها أي تأثير على وضع الطرح العام الأولي للشركة، وذلك قبيل إدراج جزئي مزمع بالبورصة، وفقا لـ”رويترز” .

وأضاف أن الإنتاج استقر في أكتوبر عند 9.9 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى أن أرامكو في طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وأوضح أن الهجمات لم تسفر عن أي تراجع في إيرادات الشركة لأنها واصلت التوريد لعملائها كما كان مقررا.

وشدد على أن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط في المملكة وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة الشهر الماضي قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك، مؤكدا أن ”غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر“.