الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن في جدة

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

رئيس «أرامكو» يكشف عن التاريخ النهائي لاستعادة الطاقة الإنتاجية بشكل كامل

رئيس «أرامكو» يكشف عن التاريخ النهائي لاستعادة الطاقة الإنتاجية بشكل كامل
0

تواصل – وكالات:

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وفي سياق أخر، قال أمين الناصر في مؤتمر النفط والمال اليوم الأربعاء إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين ليس لها أي تأثير على وضع الطرح العام الأولي للشركة، وذلك قبيل إدراج جزئي مزمع بالبورصة، وفقا لـ”رويترز” .

وأضاف أن الإنتاج استقر في أكتوبر عند 9.9 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى أن أرامكو في طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وأوضح أن الهجمات لم تسفر عن أي تراجع في إيرادات الشركة لأنها واصلت التوريد لعملائها كما كان مقررا.

وشدد على أن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط في المملكة وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة الشهر الماضي قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك، مؤكدا أن ”غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر“.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجبير»: المملكة سترد بالخيارات المناسبة ضد هجمات «أرامكو»

«الجبير»: المملكة سترد بالخيارات المناسبة ضد هجمات «أرامكو»

«الجبير»: إجماع دولي على مسؤولية إيران عن «هجمات أرامكو»

«الجبير»: إجماع دولي على مسؤولية إيران عن «هجمات أرامكو»

«الجبير»: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران

«الجبير»: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران

بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك بشأن الهجوم على «أرامكو»

بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك بشأن الهجوم على «أرامكو»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>