بالفيديو.. ضربات «التحالف» تفضح زيف ادعاءات «الحوثيين» بصعدة

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وثق مقطع فيديو متداول ما حدث للميليشيات الحوثية الإرهابية بعد محاولاتهم التقدم نحو جبهات صعدة، ومواقع أخرى داخل الأراضي اليمنية، حيث أوضح زيف ادعاءاتهم وأكاذيبهم عن التقدم باتجاه المملكة، في ظل ما يحدث لهم من هزائم وتراجع إلى مناطق سيطرتهم.

وأظهر المقطع إحدى طائرات التحالف المقاتلة وهي تدك العناصر الحوثية في صعدة وتصيبهم بضربات جوية دقيقة وناجحة.

كما نقل مقطع الفيديو الضربات الجوية وهي تستهدف مجاميع حوثية في مديرية كتاف وفي البقع بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الحوثية، وتأتي هذه الضربات استمراراً للتقدم الذي تحرزه قوات التحالف لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية.