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إخلاء معلمات وطالبات مدرسة بالمخواة بسبب «تماس كهربائي»

إخلاء معلمات وطالبات مدرسة بالمخواة بسبب «تماس كهربائي»
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تواصل – الباحة:

وقع تماس كهربائي صباح اليوم، في إحدى مدارس البنات بالمخواة، مما تسبب في إخلاء 250 طالبة و22 معلمة، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والتعليم الموقع.

وأوضح متحدث “تعليم المخواة” ناصر العمري أنه: تمّ إخلاء الطالبات احترازياً بالمدرسة الابتدائية الثانية بالمخواة، بعد صدور صوت من أحد أنوار الإضاءة “اللمبات” بالدور الأرضي، دون وقوع أيّ إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم “مدني الباحة” العقيد جمعان دايس: حدث تماس كهربائي في الدرج، وتمّ إخلاء 250 طالبة و22 معلمة دون وقوع إصابات.

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