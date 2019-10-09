تفاقم أزمة «النواب الأمريكي» والبيت الأبيض.. واتهامات بمخالفة القانون

تواصل – وكالات:

اتهمت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي البيت الأبيض بـ”محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانوني”، وذلك على خلفية رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونجرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي في بيان، إنّ إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو “ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في انتخابات 2020”.

وأبلغ البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبراً أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعيّة الدستوريّة.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة بعثها إلى بيلوسي إنّ “تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعيّة الدستوريّة أو أدنى مظاهر الحياد”، مضيفا أنّه في ظل هذه الظروف “لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز”.