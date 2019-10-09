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أيهما أكثر إفادة للجسم.. الاستحمام بالماء الحار أم البارد؟

أيهما أكثر إفادة للجسم.. الاستحمام بالماء الحار أم البارد؟
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تواصل – وكالات:

قالت دراسة حديثة إن الاستحمام بالمياه الباردة ينشط الجسم ويحفز الجهاز المناعي، كما يحفز عملية الأيض وحرق الدهون، إذ يعمل الجسم على زيادة درجة حرارته وبالتالي يتحكم في الوزن، إضافة إلى أنه يجدد الجلد.

وأضافت بحسب موقع “سبوتنيك” أن الاستحمام بالماء الساخن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، ويساهم كذلك في النوم العميق ومكافحة الأرق ويزيد من الهدوء والراحة، كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من صداع نصفي على تخفيف الألم من خلال تمديد الأوعية الدموية.

وحول فوائد الاستحمام بالمياه الباردة وطرق استخدامها، تحدث رئيس اتحاد الرياضات الشتوية في روسيا سيرغي سيدوروف عن فوائد الاستحمام بالمياه الباردة وكيفية القيام بذلك، قائلا: «القيام بالاستحمام بالمياه الباردة يجب أن يتم بشكل سريع وسكب القليل من الماء وذلك يتم صباحاً، إذ يمنح ذلك الطاقة».

وأضاف: «لا يجب الخلط أثناء الاستحمام بين الماء البارد والساخن، ففي الصباح يحتاج الجسم للانتعاش قبل بداية يوم العمل الشاق». وتابع قائلاً: «عملية الاستحمام بالمياه الباردة يجب أن تكون منتظمة ودورية على الأقل مرتين أسبوعياً، وهذا أمر مفيد في منع حدوث التهابات في الجسم».

وقال سيدوروف: «لا أعاني من مشكلات صحية تتعلق بنزلات البرد أو سيلان الأنف، إذ أعالج نفسي بالاستحمام بالمياه الباردة، فلم أحتج إلى الذهاب إلى الصيدلية لـ30 عاماً، كما لا أستخدم المضادات الحيوية».

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