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مديرة قروب «واتساب» أمام المحكمة الجزائية بسبب «عبارة ترحيب» لصديقتها

مديرة قروب «واتساب» أمام المحكمة الجزائية بسبب «عبارة ترحيب» لصديقتها
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تواصل – الرياض:

تعرضت مديرة قروب على تطبيق “واتساب” لموقف غير متوقع إذ فوجئت برفع قضية ضدها بالمحكمة الجزائية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: “جتكم حصيصة”، إذ اعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها يُقصَد منه تشويه صورتها.

من جهته، قال المحامي حمد الرزين إن حصة طالبت بتعزير صديقتها بعد ما اعتبرته “جريمة” في حقها – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضح المحامي في تغريدة على “تويتر”، أن المحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، بما فيها بعض القضايا التافهة ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي.

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