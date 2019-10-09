مديرة قروب «واتساب» أمام المحكمة الجزائية بسبب «عبارة ترحيب» لصديقتها

تواصل – الرياض:
تعرضت مديرة قروب على تطبيق “واتساب” لموقف غير متوقع إذ فوجئت برفع قضية ضدها بالمحكمة الجزائية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: “جتكم حصيصة”، إذ اعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها يُقصَد منه تشويه صورتها.
من جهته، قال المحامي حمد الرزين إن حصة طالبت بتعزير صديقتها بعد ما اعتبرته “جريمة” في حقها – وفقاً لـ”عكاظ”-.
وأوضح المحامي في تغريدة على “تويتر”، أن المحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، بما فيها بعض القضايا التافهة ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي.