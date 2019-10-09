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خلل بـ«التحديث» يُحرم الطلاب ذوي الإعاقة من الدراسة بمكة

خلل بـ«التحديث» يُحرم الطلاب ذوي الإعاقة من الدراسة بمكة
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تواصل – الرياض:

قال عدد من أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة في المراكز التعليمية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة إن تحديث البيانات وتجديد التقارير الطبية الذي اشترطته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا العام عطل تعليم أكثر من 30 معاقًا.

وأضافوا أن هذا الأمر أوقف رحلتهم في المراكز التعليمية الخاصة والتي أمضوا فيها سنوات عديدة على نفقة الوزارة – وفقاً لـ”المدينة”-.

وأشاروا إلى أن أمن إغلاق الموقع الإلكتروني حال دون التحديث، مضيفين: إنه تم الرفع بذلك للوزارة قبل أكثر من شهر، دون أن يعود الطلاب لمقاعد الدراسة.

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