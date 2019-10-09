مكة.. لصوص يسرقون جوالات بآلاف الريالات ويُحطمون أجهزة المراقبة

تواصل – مكة المكرمة:

كثفت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة عمليات البحث عن عدد من الجناة اقتحموا محلاً للجوالات في الكعكية وسرقوا أجهزة تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف.

وتعود التفاصيل إلى أن صاحب المحل فوجئ عند توجهه إلى محله يوم الجمعة الماضي، بأن أقفال المحل مكسورة وأبوابه مفتوحة وقد تعرض لعملية سرقة وتخريب.

وقال صاحب المحل إن قيمة المسروقات التي تعرض لها تقارب 50 ألف ريال، حيث تقدم ببلاغ للجهات ذات العلاقة والتي باشرت الحادثة وقامت برفع البصمات.

وكان الجناة قد عملوا بعد السرقة على تكسير جهاز “الهاردسك” وتهشيمه وأخذ الهاردسك الخاص بالجهاز ليصعب الوصول إليهم بواسطة كاميرات المراقبة.