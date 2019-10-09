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«تويتر» يعترف.. ماذا فعل التطبيق بأرقام هواتف المستخدمين؟

«تويتر» يعترف.. ماذا فعل التطبيق بأرقام هواتف المستخدمين؟
تويتر
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تواصل – وكالات:

اعترف موقع تويتر بقيامه باستعمال أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين في أغراض دعائية، مقدمًا اعتذاره للمستخدمين عن هذا التصرف.

وبحسب مدونة رسمية لتويتر، لم يتم تبادل أي معلومات شخصية للمستخدمين مع شركاء تويتر الخارجيين، مؤكدا أن المشكلة التي سمحت باستخدام بيانات المستخدمين في أغراض ترويجية تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي.

وأكد تويتر في تدوينته أن أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني تستخدم حاليا لأغراض الحماية فقط، وفق “سكاي نيوز”.

يشار إلى أن أرقام هواتف المستخدمين يتم استخدامها في إجراء “التحقق بخطوتين”، الذي من المفترض أن يمنح حسابات المستخدمين قدرا أكبر من الأمان والحماية.

ولم يفصح تويتر عن أعداد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني، مكتفيا بالاعتذار وتقديم الوعود بعدم تكرار الخطأ مجددا.

الجدير بالذكر أن تويتر كان قد طلب في مايو 2018 من جميع مستخدميه (أكثر من 330 مليون مستخدم حول العالم) تغيير كلمات المرور، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة.

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