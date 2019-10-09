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شاهد.. كيف تصرف حراس مدرسة لفك احتجاز طالبات ومعلمة؟

شاهد.. كيف تصرف حراس مدرسة لفك احتجاز طالبات ومعلمة؟
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تواصل – جازان:

تعرضت طالبات ومعلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأساملة الابتدائية للبنات اليوم، للاحتجاز داخل الفصل، الشيء الذي استدعى تدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف وفك احتجاز المعلمة والطالبات.

وواجهت الطالبات ومعلمتهن ظرف الاحتجاز داخل الفصل لمدة ساعة كاملة بسبب الباب الذي أُقفل عليهم، فيما فشلت محاولات فتحه من الداخل والخارج لمدة طويلة من قِبل الموجودات قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف وفتح الباب.

وجددت الحادثة المخاوف من وضع المدرسة التي تم الانتقال إليها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ بسبب سوء حال المبنى المستأجر السابق، وتم نقل المدرسة إلى ذلك المبنى الحكومي القديم الذي هُجر أحد أدواره منذ سنوات.

ويحتضن المبنى الذي تتصاعد منه الشكاوى ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، فيما أشارت مصادر إلى أنه لا يشكل بيئة تعليمية مناسبة، وأنه بحاجة للصيانة، خاصة أبوابه، ويتعرض لانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، ودورات مياهه سيئة، وغير آمنة، وتمثل خطورة على الطلاب والطالبات؛ ما يستلزم سرعة النظر في وضعه.

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