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كمية كبيرة من «الخمور» داخل غرفة كهرباء بـ«منفوحة الرياض».. وضبط المتهم
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تواصل – الرياض:

ألقت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، مساء أمس القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، اتخذ من غرفة كهرباء بحي منفوحة وكرًا لترويج مادة العرق المسكر.

وكانت معلومات قد توفرت للحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، أثناء تأدية عملها في شارع ممر الوشيلة بمنفوحة، عن قيام شخص بترويج مادة العرق المسكر بجانب غرفة كهرباء، وتم رصده وعمل كمين محكم له أسفر عن ضبطه في وقت وجيز، وتبين أنه لا يحمل هوية.

وبتفتيش غرفة الكهرباء عُثر بداخلها على كمية كبيرة من مادة العرق المسكر الجاهز للترويج حجم لتر ونصف اللتر، وجرى التحفظ على الشخص والمضبوطات، وتسليمها لمركز شرطة منفوحة.

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