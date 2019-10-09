شاهد.. أمطار وبرق على الحرم المكي أثناء صلاة العشاء

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وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار وبرق، مساء اليوم الثلاثاء، بجوار بيت الله الحرام أثناء صلاة العشاء.

المقطع وثقه المواطن محمد الهذلي بكاميرته الخاصة، وكان يؤم المصلين هذه الليلة الشيخ ماهر المعيقلي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.