الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

المشاريع المتعثرة جنوب وغرب الرياض على طاولة «المجلس البلدي»

المشاريع المتعثرة جنوب وغرب الرياض على طاولة «المجلس البلدي»
0

تواصل – فريق التحرير:

ناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، التقرير الخاص بالجولة الميدانية لعدد من المشاريع جنوب وغرب الرياض، والتي تم خلالها زيارة 13 مشروعاً متأخراً أو متعثراً في نطاق بلديات نمار والشفا والحائر والعزيزية، إضافة إلى عدد من الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين، وحيث أظهر التقرير وجود تعثر أو تأخر في هذه المشاريع، اتخذ عددًا من التوصيات حيالها للتنسيق مع الأمانة والعمل على معالجتها خلال الفترة القادمة.

واستمع المجلس إلى عرض عضو المجلس وممثل الدائرة الثانية، إبراهيم العنزي عن الجولة الميدانية التي نظمها المجلس في نطاق بلدية النسيم والتي تم خلالها تدوين 23 ملاحظة ميدانية، وتمت التوصية على متابعة معالجة الملاحظات مع البلدية الفرعية والأمانة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الستين المنعقدة في مقره بالملز، برئاسة خالد العريدي لمناقشة عدد من مستجدات الشأن البلدي.

واستعرضت عضوة المجلس ولجنة التطوير والجودة جواهر الصالح، الدراسة التي قامت بها اللجنة مؤخراً لدراسة واقع الحدائق العامة في مدينة الرياض، والمشكلات والحلول المقترحة لمعالجتها، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل خلال الفترة القادمة لمناقشة الحلول والمقترحات مع الأمانة والجهات ذات العلاقة لتحسين واقع الحدائق العامة.

وناقش المجلس تقرير الزيارة التي نظمها لمسؤولي برنامج إجادة، حيث تم مناقشة عدد من الملاحظات الواردة من المواطنين، وتم الخروج بعدد من الحلول والتوصيات. ثم استعرض الأعضاء التقرير الثلثي الثاني لإنجاز برامج لجان المجلس في الخطة التشغيلية لعام 2019، والتي بلغت خلالها نسبة الإنجاز أكثر من 70% من نسبة الإنجاز العام للخطة التشغيلية، وتمت التوصية على استمرار العمل على تنفيذ ما لديها من برامج في الخطة التشغيلية لتحقيقها بشكل كامل بحلول نهاية العام.

ومن الموضوعات التي طرحت في أثناء الجلسة، مقترح مبادرة (عيون الأحياء)، لتفعيل الفرق التطوعية من الشباب في الأحياء باقتراح من  هدى الجريسي.

إضافة إلى موضوع إغلاق مردم الحائر جنوب الرياض، ومعالجة طريق الخرج – الرياض بالحائر، والتنسيق مع هيئة الاتصالات في تحسين خدمة الاتصال والإنترنت في عدد من الأحياء، إضافة إلى معالجة عدد من الملاحظات الواردة في تقارير الجولات الميدانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جولة من الرياض إلى الطائف براً.. نائب وزير النقل يتفقد جودة الطريق والخدمات (صور)

جولة من الرياض إلى الطائف براً.. نائب وزير النقل يتفقد جودة الطريق والخدمات (صور)

ضبط مقيمين سورييْن بعد نشرهما فيديو «تحدي الشيشة» مع فتيات بالرياض

ضبط مقيمين سورييْن بعد نشرهما فيديو «تحدي الشيشة» مع فتيات بالرياض

انتظام مثالي لطلاب مدرسة في الرياض لأداء صلاة الظهر (فيديو)

انتظام مثالي لطلاب مدرسة في الرياض لأداء صلاة الظهر (فيديو)

ارتكبوا 27 جريمة.. الإطاحة بعصابة «الباكستانيين الـ 11» بالرياض

ارتكبوا 27 جريمة.. الإطاحة بعصابة «الباكستانيين الـ 11» بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>