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1.5 مليار دولار مساعدات من المملكة والإمارات للسودان

1.5 مليار دولار مساعدات من المملكة والإمارات للسودان
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تواصل – وكالات:

أعلن وزير مالية السودان أن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، في وقت متأخر، أمس الاثنين، إن “السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

وكانت المملكة والإمارات، قد اتفقتا على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة.

وبات الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود من المظاهر المتكررة لأزمة السودان الاقتصادية.

وقال البدوي: “التقيت بسفير المملكة وسفير دولة الإمارات واتفقنا على جدول مبرمج إن شاء الله سيأخذنا إلى نهاية 2020 لاستكمال ما تبقى من المنحة”.

وكان البدوي يتحدث على هامش فعالية في أبوظبي، حيث يقوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بزيارة بعد أن سافر إلى الرياض في وقت سابق هذا الأسبوع.

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