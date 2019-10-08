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تحذير من ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق التراسل الفوري «Signal»

تحذير من ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق التراسل الفوري «Signal»
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تواصل – وكالات:

اكتشف خبراء تقنيون وجود ثغرة أمنية في إصدار أندرويد من تطبيق التراسل الفوري المجاني Signal، والتي تتيح للقراصنة الاستماع إلى مكالمات الهاتف الذكي بدون ملاحظة ذلك.

وقال الخبراء إن القراصنة يقومون بإجراء مكالمة هاتفية للشخص المستهدف، ثم القيام بالإشارة إلى التطبيق أنه تم استلام المكالمة الهاتفية.

وأضاف الباحثون التقنيون أنه من خلال الثغرة الأمنية يقوم التطبيق بقبول هذا الإجراء وفتح الاتصال، بحيث يمكن للقراصنة الاستماع إلى الضحية، ومع ذلك يحدث هذا السيناريو على الأرجح، عندما لا يسمع الشخص المتصل المكالمة أو إذا كان الجهاز مضبوطا على الوضع الصامت.

ويعمل الإصدار الجديد من تطبيق Signal على سد هذه الثغرة الأمنية، ويحمل رقم الإصدار 4.47.7، ولدواعي الأمان يجب على أصحاب هواتف أندرويد التحقق من رقم الإصدار عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند “الإعدادات الإضافية” أو القيام بتثبيت الإصدار الآمن من متجر جوجل بلاي.

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