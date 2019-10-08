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سقوط طالب من مبنى دراسي بالطائف.. و«التعليم» تحقق

سقوط طالب من مبنى دراسي بالطائف.. و«التعليم» تحقق
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تواصل – فريق التحرير:

سقط طالب ثانوي من الدور الأول بإحدى المدارس الأهلية بمحافظة الطائف، في ظروف غامضة، وتم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى داخل المحافظة، بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، إن طالب ثانوي أصيب إثر سقوطه من الدور الأول في فناء المدرسة الأحد الموافق 7/ 2/ 1441هـ، نتج عنه إصابته بإصابات مختلفة، ويخضع حالياً للعناية الطبية بالمستشفى، فيما وجّه مدير عام التعليم بالمحافظة طلال اللهيبي بالتحقيق العاجل بالحادثة.

وقال المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف” عواض الخديدي: “طالب بالصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس الأهلية، وبعد خروجه من مكتب وكيل المدرسة في نهاية الحصة السادسة، اتجه إلى الدور الأول محاولاً الخروج من المدرسة، ومتسلقاً على أحد المكيفات، ليسقط في فناء المدرسة بالدور الأرضي، ويصاب بإصابات مختلفة، وتم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة له من قبل المرشد الصحي بالمدرسة، واستدعاء الهلال الأحمر وإبلاغ ولي أمره في حينه”.

وأضاف: “نُقِل إلى المستشفى للعلاج بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، الذي وجّه بتقديم الخدمة الطبية اللازمة للطالب، كما وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الواقع والرفع بتقرير مفصل، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها”.

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