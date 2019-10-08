ضبط وافدة تمارس «الطب التجميلي» في المنازل بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت صحة الرياض، وبالتعاون مع الجهات الأمنية وافدة تعمل كطبيبة جلدية وتقدم خدماتها بالمنازل بعد إعداد كمين محكم.

وقال نائب مدير إداره الالتزام بـ”صحة الرياض” الأخصائي أول خالد الوسيدي، إنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجه بالخيوط، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها.

وأضاف أنه تم ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء.