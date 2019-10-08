قريباً.. إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم وزارة الخدمة المدنية، إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية؛ لتوفير حلول رقمية لإدارة رأس المال البشري بأداء حكومي متميز.

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل جولات تعريفية خاصة بالمنصة وخدماتها للجهات الحكومية بالمملكة، وذلك استعداداً لإطلاقها رسميّا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وستعمل المنصة على توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية.

وتغطي هذه المنصة جميع عمليات المسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مروراً بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، انتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.