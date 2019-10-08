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تعرف على أسباب «طحن الأسنان» لدى الأطفال.. وطرق العلاج

تعرف على أسباب «طحن الأسنان» لدى الأطفال.. وطرق العلاج
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تواصل – وكالات:

يشكو بعض أولياء الأمور من مشكلة طحن الأطفال لأسنانهم أثناء نومهم، حيث تفيد التقارير الطبية بأن 38 % من الأطفال يطحنون أسنانهم اثناء النوم في مرحلة ما من الطفولة، وأن ذلك يحدث عادة بين سن 3 سنوات ونصف و6 سنوات ونصف.

 الأسباب:

وفي معظم الحالات يحدث ذلك من دون أن يعي الطفل به، وإليك أهم أسباب طحن الأسنان لدى الصغار:

– القلق والمشاعر السلبية، ومحاولة وعي الطفل التكيف مع الضغوط.

– التسنين، أو استبدال الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة.

– سوء الإطباق أو عدم محاذاة الفكين، ويشكو من هذه الحالة حوالي 12 بالمائة من الأطفال الذين يطحنون أسنانهم.

– توجد علاقة أظهرتها الدراسات بين الديدان المعوية وطحن الأسنان.

– الحساسية، وخاصة التي تؤدي إلى تهيج الأذن الداخلية.

– قد يحدث طحن الأسنان كرد فعل لتناول بعض الأدوية.

 طرق العلاج:

إذا كان سبب المشكلة التوتر والضغوط في المدرسة، ينبغي أن يعالج الطفل هذا الإجهاد بواسطة تكوين الصداقات، ويساعد أخذ حمّام دافئ قبل النوم، وتحدث الأبوين مع الصغير على تخفيف التوتر.

كذلك يساعد متابعة الأبوين للتحديات الدراسية التي تواجه الطفل، وتوفير العون له في تحصيل الدروس.

أما إذا كان الطفل صغيراً، وسبب طحن الأسنان هو التسنين يساعد توفير لهاية (بزازة) مناسبة.

كما ينبغي التعرف على سبب المشكلة، فإذا كانت هناك حساسية في الأذن يساعد علاجها على إيقاف طحن الأسنان، كما يساعد تناول الأدوية وفق الجرعات الموصوفة على تفادي رد الفعل من الجسم.

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