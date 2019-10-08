تركيا تتأهب لشن عملية عسكرية شمال سوريا.. والرئيس الأمريكي: لم نتخل عن «الأكراد»

تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتخل عن الأكراد في سوريا “بأي شكل”، بالتزامن مع استعداد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال سوريا.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في “تويتر”: “ربما نكون بصدد مغادرة سوريا، لكننا بأي حال من الأحوال لم نتخل عن الأكراد، وهم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “أن أي قتال غير ضروري من جانب تركيا سيكون مدمراً لاقتصادهم ولعملتهم الهشة للغاية، نحن نساعد الأكراد مالياً وبالأسلحة”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء “استكمال” الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان ترامب يسمح بالهجوم.

وأمر الرئيس الأمريكي الجنود الأميركيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورأى معارضو خطوة ترامب فيها تخليًا عن القوات الكردية التي كانت حليفا رئيسيا لواشنطن في معركتها ضد تنظيم داعش.

وهدد الرئيس التركي مراراً بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا نظراً لعلاقتهم مع الانفصاليين في بلاده.

وتطالب أنقرة بـ”منطقة آمنة” على الحدود مع شمال سوريا تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية، وتسمح بعودة ما يقارب مليوني لاجئ سوري.