أرقام مهمة عن المساكن بالمملكة.. تراجع استئجار المواطنين وزيادة التَّملك

تواصل – فريق التحرير:

أظهرتْ نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م من واقع المسح الميداني انخفاضاً في نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (35.49٪) مقارنة بـ (37.63٪) في منتصف عام 2018م، وزيادة في نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية إلى (2.32٪) مقارنة بـ (1.72٪) في منتصف عام 2018م.

كما بينت نتائج النشرة زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (62.08٪) مقارنة بـ (60.49٪) في منتصف عام 2018م، وزيادةً في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح كــ (الطين، والحجر، والطوب، والبلك) إلى (53.31٪) مقارنة بـ(51.70٪) في منتصف عام 2018م.

وبشكل عام أظهرت النتائج ارتفاعاً في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر إلى (64.85%) مقارنة بـ (64.17 %) لمنتصف عام 2018م، بواقع (3.681.927) مسكناً، وذلك بزيادة عن منتصف عام 2018م بلغت (90,829) مسكناً، بنسبة تغير بلغت (2,53 %).

وأوضحت نتائج النشرة زيادةً في نسبة المساكن ذات البناء المسلح المشغولة بأسر سعودية إلى (89.84%) مقارنةً بـ (89،54٪) في منتصف عام 2018م، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) إلى نسبة (10.15%) مقارنة بـ (10.44٪) بمنتصف عام 2018 م.

وأشارت نتائج نشرة إحصاءات المساكن منتصف 2019م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،89%).

كما أظهرت نتائج النشرة من خلال البيانات السجلية لوزارة الإسكان أن أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال الفترة من (26 أبريل 2018 وحتى 25 أبريل 2019) (79.641) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.