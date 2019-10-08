«الغذاء والدواء» تحذّر من منتجين لفرد الشعر لخطورتهما على الصحة

تواصل – الرياض:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر، بسبب احتوائهما على نسبة عالية من مادة “الفورمالدهيد”.

وأوضحت الهيئة أن نتائج تحليل عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، أظهرت احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد “Formaldehyde” تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم CO/GSO1943:2016.

وقالت إن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، مشيرة إلى أن المنتجين مصنّعين في البرازيل من قِبل مصنع “JW Cosmetic Industry and Trade s”، ويحمل المنتج الأول اسم “KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)”، أما المنتج الثاني فيحمل اسم “KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)”، والتحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.

وأبانت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.