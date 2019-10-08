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إخلاء طلاب وموظفي «الكلية الجامعية» في تربة بسبب حريق مولد كهربائي (فيديو)

إخلاء طلاب وموظفي «الكلية الجامعية» في تربة بسبب حريق مولد كهربائي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب حريق نشب صباح اليوم الثلاثاء بالمولد الكهربائي الرئيسي بالكلية الجامعية بمحافظة تربة، التابعة لجامعة الطائف، في إخلاء المبنى من جميع الطلاب والموظفين.

وكان مركز العمليات المشتركة قد تلقى بلاغا بوقوع حريق بالكلية الجامعية بتربة، وعلى الفور باشرت الفرق الميدانية بالدفاع المدني بتربة في وقت وجيز الحادث وجرى إخماد الحالة، ولم ينتج عنه إصابات.

وتسبب الحريق في إخلاء مبنى قسم الطلاب بشكلٍ كامل، والذي يفوق عدده 2000 طالب وموظف، فيما لا يزال التحقيق جارياً لتوضيح سبب الحريق.

وقالت جامعة الطائف في بيان لها إنه تم رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بمحافظة تربة.

وأشارت إلى أنه على الفور قام المسؤولون في الكلية بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل، وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى، وعزل المولد المتضرر.

وأكدت الجامعة أن فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة قامت بمباشرة الحادث، وأخمدت الحريق بشكل نهائي، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، أو خسائر بشرية، كما تمّت إعادة التيار الكهربائي واستمر اليوم الدراسي بالقسم.

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