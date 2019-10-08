نجاة مواطن بالليث بعد سقوط سيارته في شق بالطريق

تواصل – الليث:

نجا مواطن -بفضل الله- من حادث على طريق “جدم الفروخية” شرقي الليث، وذلك إثر سقوط سيارته داخل شِقٍّ أرضي أحدَثَته الأمطار التي هطلت مساء أمس على المنطقة.

وقالت مصادر: إن المواطن تعرض للحادث في مركز جدم، على الطريق الرابط بين المركز وقرية الفروخية، حيث هَوَت به سيارته بصورة مفاجئة داخل شِق في الطريق نفسه، عقب الأمطار والسيول التي شهدها المركز مساء أمس؛ فيما لم يصب بأي أذى.

وتعرضت السيارة للتلف من جراء السقوط داخل الشق، وسط غياب وسائل السلامة من لوحات تحذيرية ونحوها، إلى جانب هشاشة الطبقة الأسفلتية.