مقيم نيبالي يقتل وافداً هندياً بـ«طعنة سكين» إثر خلاف بينهما

تواصل – الخرمة:

بدأت الجهات الأمنية في محافظة الخرمة، صباح اليوم، تحقيقاً في وفاة مقيم من الجنسية الهندية تعرض للطعن بآلة حادة من مقيم آخر – نيبالي الجنسية-، بسبب خلافٍ وقع بينهما.

وأفادت مصادر بأن الجريمة، وقعت صباح اليوم، بعد أن سدّد مقيم -نيبالي الجنسية- طعنة غائرة في رقبة مقيم من الجنسية الهندية، إثر خلاف بينهما، مستخدماً آلة حادة “سكين” نزف على أثرها حتى فارق الحياة، ثم اتصل الجاني بالجهات الأمنية وأبلغهم بجريمته.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً حول الحادثة وتم توقيف الجاني؛ تمهيداً للكشف عن مُلابسات الواقعة وتفاصيلها وأسبابها.