الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مقيم نيبالي يقتل وافداً هندياً بـ«طعنة سكين» إثر خلاف بينهما

مقيم نيبالي يقتل وافداً هندياً بـ«طعنة سكين» إثر خلاف بينهما
0

تواصل – الخرمة:

بدأت الجهات الأمنية في محافظة الخرمة، صباح اليوم، تحقيقاً في وفاة مقيم من الجنسية الهندية تعرض للطعن بآلة حادة من مقيم آخر – نيبالي الجنسية-، بسبب خلافٍ وقع بينهما.

وأفادت مصادر بأن الجريمة، وقعت صباح اليوم، بعد أن سدّد مقيم -نيبالي الجنسية- طعنة غائرة في رقبة مقيم من الجنسية الهندية، إثر خلاف بينهما، مستخدماً آلة حادة “سكين” نزف على أثرها حتى فارق الحياة، ثم اتصل الجاني بالجهات الأمنية وأبلغهم بجريمته.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً حول الحادثة وتم توقيف الجاني؛ تمهيداً للكشف عن مُلابسات الواقعة وتفاصيلها وأسبابها.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نام تحتها وقت القيلولة.. عامل يدهس زميله بمعدة ثقيلة في الخرمة

نام تحتها وقت القيلولة.. عامل يدهس زميله بمعدة ثقيلة في الخرمة

صحة الطائف تكشف حقيقة انتشار «الحمى الشوكية» بالخرمة

صحة الطائف تكشف حقيقة انتشار «الحمى الشوكية» بالخرمة

إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذة في البطن بـ«طوارئ الخرمة»

إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذة في البطن بـ«طوارئ الخرمة»

تشغيل «ساهر» في منطقة جديدة بالمملكة

تشغيل «ساهر» في منطقة جديدة بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>